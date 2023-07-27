От детских сказок до мятежа: как глава «Вагнера» уехал в Могилевские леса Елена ГалицкаяПеред отправкой эскадронов смерти в зоны боевых действий, руководитель компании «Вагнер» выпустил детскую книгу, сопровождаемую его собственными иллюстрациями.