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От детских сказок до мятежа: как глава «Вагнера» уехал в Могилевские леса

От детских сказок до мятежа: как глава «Вагнера» уехал в Могилевские леса

От детских сказок до мятежа: как глава «Вагнера» уехал в Могилевские леса Елена ГалицкаяПеред отправкой эскадронов смерти в зоны боевых действий, руководитель компании «Вагнер» выпустил детскую книгу, сопровождаемую его собственными иллюстрациями.

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