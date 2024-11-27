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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Не сварят ли нас в красных линиях?

Давайте   немного  поноем  -  что-то  мы  давно  не  ныли.Итак,  с  одной  стороны  мы видим, что "грозный "предупредительный выстрел в воздух" в лице пуска БРСД "Орешник" по Днепропетровску не оказал ни малейшего влияния на планы Запада и Украины" (конец цитаты, автор  цитаты  известный  в  ЖЖ блоггер Мастерок): наоборот, в  США впервые на официальном уровне подтвердили, что Украине разрешено бить   ракетами ATACMS по территории России; в НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России;  а  в  СМИ  ходят   слухи, что  США  и  вовсе   собираются    передать   Украине ядерное  оружие.

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