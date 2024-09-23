В Забайкалье наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. На оперативном совещании в правительстве Забайкальского края руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа отчиталась по эпидемиологической ситуации в регионе, сообщается в Telegram-канале ЗРТК.
Новый штамм коронавируса вызывает рост заболеваемости в Забайкалье
Комментарии
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anatoliy
Как прилично из вируса стал страшный коронавирус.Хотя это одно и тоже.Хватит пугать людей.Годами в сырую погоду люди заболевали.Но вот в газетах об этом не писали.Сейчас сразу паникеры трубят об этом на весь мир.А вот об отправленных детях неинтересно?Это ведь не тухлые пельмени и курица а именно с ядом.Что не пишите?Да и почему то кажется что кому то нравится продавать марлю называемую повязкой.Ее ведь так просто сделать самому.А толк от неё?Разве что собеседника от слюны во время кашля спасёт.
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