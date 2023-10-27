В отношении грузина, напавшего на семью с ребёнком, возбудили уголовное дело

В ситуацию вмешался Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.В отношении уроженца Грузии, который угрожал и нецензурно выражался в отношении жителя Магнитогорска и его семьи, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
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