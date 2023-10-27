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В отношении грузина, напавшего на семью с ребёнком, возбудили уголовное дело

В отношении грузина, напавшего на семью с ребёнком, возбудили уголовное дело

В ситуацию вмешался Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.В отношении уроженца Грузии, который угрожал и нецензурно выражался в отношении жителя Магнитогорска и его семьи, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Ой какие гуманный наши органы,прям радость-то какая....а посадить сразу в предварилку западло?
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3 д.
АЛ
Александр Лагуткин
Лишить эту сволочь гражданства и выкинуть из России. Пусть свои порядки в Грузии навязывает.
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3 д.

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