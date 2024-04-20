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Подольше бы длился второй тайм… Астраханское «Динамо» чуть не обыграло чемпиона

Подольше бы длился второй тайм… Астраханское «Динамо» чуть не обыграло чемпиона

Волжанам не хватило хладнокровия в заключительной десятиминутке. Сегодня в четвертьфинале чемпионата России по гандболу среди мужских клубов Суперлиги астраханское «Динамо» принимало дома московский ЦСКА.

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