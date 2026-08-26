Xiaomi Xring O3 оказался мощнее флагманских чипов: 15 086 баллов в Geekbench

Показатели устройств на Snapdragon 8 Elite Gen 5 не превышали 12 000 баллов Новый флагманский процессор Xiaomi Xring O3 уже успел засветиться в первых независимых тестах и показал впечатляющие результаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии