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Xiaomi Xring O3 оказался мощнее флагманских чипов: 15 086 баллов в Geekbench

Xiaomi Xring O3 оказался мощнее флагманских чипов: 15 086 баллов в Geekbench

Показатели устройств на Snapdragon 8 Elite Gen 5 не превышали 12 000 баллов Новый флагманский процессор Xiaomi Xring O3 уже успел засветиться в первых независимых тестах и показал впечатляющие результаты.

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