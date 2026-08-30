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Авторадио

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При крушении парома у Кипра 99 человек пропали без вести

При крушении парома у берегов Кипра 99 человек пропали, семеро погибли, 237 удалось спасти. Об этом сообщили власти Северного Кипра.

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