Милош Бикович, подвинься: новый секс-символ из Сербии Александар Радойичич стал звездой сериала «Трудно быть богом»

Что известно о красавце-сербе, который уверенно покоряет российское кино Кадр из сериала «Трудно быть богом»После выхода на экраны фантастического блокбастера «Трудно быть богом» Александар Радойичич проснулся звездой.
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