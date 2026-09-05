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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар пропустит 4-8 недель из-за травмы бедра

«Сантос» сообщил о травме форварда Неймара . Бразильский клуб рассказал, что у 34-летнего футболиста по результатам обследования выявлена мышечная травма в правом бедре.

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