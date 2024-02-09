Экскурсия в Николо-Перервинской обители состоится 17 февраля

Библиотека №132 17 февраля приглашает жителей района Печатники на экскурсию «Обитель сквозь века». Участники прогуляются по территории Николо-Перервинского монастыря с посещением Иверского и Никольского соборов.
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