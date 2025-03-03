Стали известны подробности удара «Искандером» по «проклятому» полигону ВСУ

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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юф
юра федулов
Поздно хватились...
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21 час.
Надежда
Одесса-русский город, основанный императрицей Екатериной II, поэтому он должен вернуться в состав России!
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20 час.
Александр Кокарев
Там одни хохлы остались.
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4 час.
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