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Мировое обозрение

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Лук и стрелы изобрели 80 000 лет назад на территории современного Узбекистана? Что нашли в гроте Оби-Рахмат

Лук и стрелы изобрели 80 000 лет назад на территории современного Узбекистана? Что нашли в гроте Оби-Рахмат

Грот Оби-Рахмат в Узбекистане продолжает преподносить сюрпризы, способные перевернуть устоявшиеся представления о возможностях древних людей.

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