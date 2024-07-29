Глава скаутской службы «Марселя» о Тюкавине: «Константин нам нравится, но это для нас не реальный вариант. Сейчас нет места для игроков не из ЕС»

«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок. Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС», – сказал глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано.