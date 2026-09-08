TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 045 подписчиков

Переаттестация Нестеровой, съёмная квартира и трое детей: Подкаминская — о новом сезоне «Овчарки»

Переаттестация Нестеровой, съёмная квартира и трое детей: Подкаминская — о новом сезоне «Овчарки»

Сейчас у Елены Подкаминской много перемен — и в кадре, и в жизни. Актриса вернулась к съёмкам в новом сезоне «Овчарки», показала трёх подросших детей и рассталась со вторым мужем.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым