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КНЦ СО РАН: участки с лишайниками после пожара пострадали куда сильнее моховых

КНЦ СО РАН: участки с лишайниками после пожара пострадали куда сильнее моховых

Ученые Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами из Сибирского федерального университета и Университета штата Северная Каролина (США) выяснили, что устойчивость сибирских сосновых лесов к пожарам и вырубкам во многом зависит от того, что растет на поверхности почвы: сильнее всего страдают участки с лишайниками, а территории со мхами оказались заметно выносливее.

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