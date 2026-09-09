КНЦ СО РАН: участки с лишайниками после пожара пострадали куда сильнее моховых

Ученые Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами из Сибирского федерального университета и Университета штата Северная Каролина (США) выяснили, что устойчивость сибирских сосновых лесов к пожарам и вырубкам во многом зависит от того, что растет на поверхности почвы: сильнее всего страдают участки с лишайниками, а территории со мхами оказались заметно выносливее.