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Орловский мусоросортировщик “ЭкоСити” судится с властями за 26 миллионов

Орловский мусоросортировщик “ЭкоСити” судится с властями за 26 миллионов

В Арбитражном суде Орловской области скоро перевалит за второй год затяжной процесс по иску АО «ЭкоСити» к Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

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