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На Ставрополье обеспечат безопасность избирательных участков

На Ставрополье обеспечат безопасность избирательных участков

В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю по этому поводу состоялось заседание Оперативного штаба по профилактике правонарушений, в ходе которого председатель избирательной комиссии Ставропольского края Сергей Тарасов рассказал о подготовке к проведению выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, а также отметил высокий уровень взаимодействия избирательных комиссий и правоохранительных органов в целях пресечения нарушений избирательного законодательства и обеспечения проведения свободных, честных и прозрачных выборов.

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