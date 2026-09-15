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Царьград

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Фридрих Мерц обещал меры против роста цен на топливо в Германии

Фридрих Мерц обещал меры против роста цен на топливо в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о скорых мерах против роста цен на топливо. Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) сообщил, что цена бензина E10 достигла рекорда в 2,28 евро за литр.

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