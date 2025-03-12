Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, ставящий под угрозу судьбы людей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Москва знает, как действовать, чтобы не пришлось идти на компромисс по украинскому кризису, который мог бы поставить под угрозу жизни людей.
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