Можно ли в России победить коррупцию? Мнение

Темы дняПолитикаМожно ли в России победить коррупцию? Мнение Красная жара 9 июля 2021 был арестован начальник отдела МВД по городу Егорьевск Московской области Олег Ермаков.Вернуться к статье22833НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевЧтобы победить коррупцию , надо полностью изменить систему как политических так и экономических взаимоотношений .. При теперешней Власти это НИКОГДА не произойдетИ(Ирина Голота (Болховитинова)Почему?.. Статьи расстрел и конфискация имущества обвиняемого и его родственников. Раньше это очень помогалоStrannik WeidПомогало но коррупция все равно существовала и существует например в Китае и том же СингапуреВДвалерий двойнишниковТак то при человеческой власти....И(Ирина Голота (Болховитинова)Но там борьба идет "по-взрослому", а у нас сажают под домашний арест и за недостаточностью улик - отпускают.Strannik WeidНе всех сажают под домашний арест. И сажают на серьезные сроки. 10—13 летИ(Ирина Голота (Болховитинова)Простите, но не очень верится, цЫхерки какие-то большие...Strannik WeidТак зайдите на сайты СК прокуратуры суда почитайте. Там многое найдёте. Улюкаев сколько получил?И(Ирина Голота (Болховитинова)ну так это же единицы...Валерий Антохиннет это фантастикаПенсионерКонфискация у преступившего закон и у всех его родственников всего, что превышает доходы лет за десять хотя бы на рубль. Тогда родственники сами будут сдавать всех, кто будет ставить под сомнение их спокойную жизнь.Strannik WeidТочно. Кстати ещё на лавку подсудимых сажать и тех кто несет деньги гаишникам чиновникам за свои прегрешения.ВладленА кто это будет делать? Другие коррупционеры???Анатолий Селивановможно, только необходимо сильно захотеть и Сделать!!!!!!!!!!!TFTatyana FedotovaЗахотеть то можно. Сделать сложнее. Коррупционеры как раз из тех, кто с ними "борется" , то есть власть. Ворон ворону глаз не выклюет. Прозрачность распределения денежных потоков полная должна быть для налоговых и правоохранительных органов. Все капиталисты должны быть под колпаком государства, все чиновники высокие и средние., все банки и финансовые организации, все министерства и Вузы, все медицинские центры и страховые компании. Пресечь САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ коррупции. Сделать её НЕ ВЫГОДНОЙ. Программы должны устанавливаться всюду специальные для отслеживания. Чтобы могли ПРЕДУПРЕДИТЬ, чтобы потом и бороться не надо было. А всех контролирующих контролировать так, чтобы в туалет сходить без наблюдения не могли. Вот может только если так. А потом у всех коррупционеров и ВСЕХ их родственников изымать всё. Оставить только прожиточный минимум и никакие должности руководящие , чтобы не имели права занимать НИКОГДА. А то вроде как предъявят обвинение, а не пройдет и года возвращается как ни в чем не бывало и не стыда , не совести. Вот что деньги животворящие вытворяют! Вот только так, наверное.: СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ВСЕЙ ВЕРХУШКИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГНИВАЛА, Но разве на это пойдут все эти Медведевы, Чубайсы, Миллеры, Жириновские, Зюгановы? И вообще: достаточно просто сопоставить зарплаты и что , кто имеет, с учетом всех родственников. И ещё рассмотреть вопрос ЗА ЧТО ИМ ТАКИЕ ЗАРПЛАТЫ? За просиживание штанов и трепологию? Можно подумать не ясно кто в России ворует и грабит народ? Смешно. Вор ловит вора. Это анекдот.Strannik WeidКоррупция зарождается снизов. Это мы даём взятки клеркам, гаишникам. Те что бы не слететь с места дают долю начальнику и так все выше и выше. Размеры лишь разные, а суть одна.ВладленСпасибо. Насмешили. "Медведевы, Чубайсы, Миллеры, Жириновские, Зюгановы? " А что обнуленного забыли. Вспомните народную. "Рыба гниет с головы"!!!Серж ПрологовКак сказал сатирик: "Рыба гниет с головы" - отмазка хвоста, чтобы оправдать свою дерьмовость.TFTatyana FedotovaЯ вот взяток никогда и никому не давала и не брала ни взяток, ни чужого. И дети мои тоже. И родители. И их родители, мои бабушки и дедушки. И таких как мы , к счастью, много. Что же Вы так всех? По себе судите? Взятки начинаются у тех у кого жадность побеждает совесть, а это у богатых. Им всегда и всего мало. Мультфильм "Золотая антилопа". А нормальные люди честно и много работают, чтобы у них и их родных было всё необходимое и им этого, не поверите, достаточно. Как говорила моя бабушка: с собой не унесёшь и всех денег не заработаешь. Зато никаких угрызений совести. Можно спать спокойно. Воронок не приедет.TFTatyana FedotovaПожалуйста. Рада поднять хоть кому то настроение. А то, что то люди улыбаются всё реже и реже. Даже несмотря на излишнюю веселость происходящего в мире. Что то людям не до смеха.Strannik WeidНу начнём с бабушек. Они приходили домой и говорили: внучка сегодня дал взятку, чтобы купить тебе новое платье. Тогда дефицит был. И переплата сверх цены по сути взятка продавцу. Думаю вряд ли они с Вами делились таким. Насчёт совести. Спросите у автолюбителей про их взятки гаишникам, у соседей про коробки конфет секретаршам и мелкие суммы за ускорение получения справки особенно после окончания срока действия справки. Суют не богатые, а обычные люди. А эти рубли скомканные санитаркам в больнице. А за что? Чтобы она за вашим родственником смотрела, так она за это получает зарплату. Вот так и движется коррупция. Выше я уже чертил цепочку ее роста. Задумайтесь.TFTatyana FedotovaНе знаю. Мы сами всегда шили, вязали , перешивали. Автомобилей у нас не было. Из транспорта велосипед. Санитаркам не давали, сами по очереди сидели. Да ещё и помогали санитаркам ухаживать за другими больными. Никому не доверяли выхаживание своих. Днём работали, ночью сидели или наоборот. Просто в голову не приходило кого то просить. Всё равно так как родной никто не сделает и не поможет. Ну , ладно. Возможно, просто не от мира сего. Возможно. Но даже то, что Вы говорите- это не та коррупция, которая подрывает экономику страны и приводит к деградации людей. Марк Твен говорил " Украдёшь булку - сядешь в тюрьму, украдёшь железную дорогу - выберут в парламент" Так и взятки взяткам рознь. То, что Вы говорите- это отмазка богатых. Не более. Мол , мы как все. Конечно, санитарке может давали несколько рублей, а какому нибудь паразиту чиновнику миллионы или миллиарды, чтоб ему пропасть. И то, что санитарка взяла- это не хорошо, но этого гада богатого это не оправдывает. Самые взяточники и воры - это богатые. Иначе бы у них и богатства не было бы. За труды праведные - не построишь палаты каменные и яхты с самолетами не купишь.Strannik WeidВсе реки начинаются с ручейков. Когда-то у меня была возможность посмотреть сколько в Госплане закладывают денег на потери в силу хищений, я обалдел. И тащили наши обычные граждане.TFTatyana FedotovaЗначит нужно менять психологию. Но ручейки видимо хотят стать реками? Реки русла поменяют, то есть воровать перестанут и ручейки с воровской психологией засохнут. Нужно сделать воровство СТЫДНЫМ И НЕ ВЫГОДНЫМ ДЛЯ ВСЕХ!.Strannik WeidТак и я про это говорю. Мне с детства, с Советского детства внушали, «хочешь что то изменить в жизни общества, начни с себя» но наш человек априори ленив и консервативен, и меняться не хочет. Ведь легче найти виноватого, легче судить других людей по своей натуре и жизни. Знаете много встречал людей которые говорили: вот если бы мне платили …… то я бы и не думал делать халтуры или брать мзду. Проходило 3—6 месяцев и они начинали и халтурить и брать мзду. К сожалению это так. В Советские нас от такого как то ещё защищала идеология, сейчас ее нет. Не может такая страна, с имперским фундаментом существовать без идеологии и пропаганды.TFTatyana FedotovaВы правы. Много было неправильного и жестокого при становлении СССР, но было и хорошее, и самое главное в этом хорошем это то, что каждый человек чувствовал себя с юного возраста нужным стране и правда считал, что он "звучит гордо". и от него многое зависит. Может и заблуждался, как потом оказалось, но искренне думал именно так. И было чётко каждому понятно : что хорошо и что плохо, что красиво, что не красиво, что честно, что не честно. А сейчас мир перевернулся с ног на голову и то, что было плохо- стало вдруг хорошо и т.д. Главное теперь почти для всех основным стали деньги и материальные блага и ценности. О душе ,о чувствах , о чести, совести, достоинстве как то все вдруг забыли. И человек перестал чувствовать себя нужным своей стране и страна перестала быть нужной ему. И это страшно. Человек должен верить, что впереди его ждёт что то хорошее и светлое. И это не только кружевные трусики и 30 сортов сыра и колбасы. Это слишком уж мелко. Если уж мечтать так о чем то более важном и нужном человеку.Strannik WeidРазве я говорил, что Союз плохо? Нет. Просмотре умею приукрашивать до каких небес. Там своего дерьма хватало. И «телефонное» право и несуны разных категорий и вечные очереди на жилье, и много можно перечислять. Люди тогда были чище в основной массе. Уж не знаю то ли скрывать свою жадность и зависть умели, может боялись. Но тогда так не заглядывали в карман соседу. Меньше равнодушных было. Как то все чище в отношениях было все. Откровение.TFTatyana FedotovaИменно ЧИЩЕ. Сейчас очень много грязи во всём. Такое чувство, что в 90-е открыли шлюзы и к нам хлынули грязевые потоки из вне и прорвало всю канализацию внутри. И ВСЁ..... наверх и вынесло то, что вынесло. Поэтому и стало в цене именно Г----О. Так и живем теперь. в этом во всём. А не изменив человека, его представления о добре и зле, изменить жизнь государства невозможно. Большевики это как раз знали и помнили об этом, на этом часто и вылезали, а прихватизаторы о человеке забыли. Увлеклись накоплением своих богатств и власти. Дети 90-х лишились Родины, опоры, а многие и жизни. Бросили их. Стране на них стало наплевать, а родители валились с ног от усталости, пытаясь выжить в предложенных условиях, как то накормить и худо бедно одеть детей, дать им образование. Часто родители уходили на работу, когда дети ещё спали, приходили домой, когда они уже спали. Общались записками. И дети должны были любить такую страну? За что? И теперь им тоже наплевать на всё. Три поколения , которым ТОЛЬКО ДО СЕБЯ, Вот и всё. Ведь человек становится человеком общаясь с себе подобными. И если в семье одни ценности, а в обществе совсем другие - свихнуться можно. Вот многие и свихнулись. У них и случился срыв представлений о том, что хорошо, что плохо. Поэтому и деградация. Конечно, будет деградация, если главное - деньги, причем любой ценой. Устояли только самые умные и сильные и из тех семей, где очень крепки семейные узы и семейные традиции, а таких семей очень мало. Поэтому и происходит то, что происходит. Главное - это всегда ЛЮДИ. Какие люди - такое и государство. Поэтому и так страшно жить в современном мире. ИДИОКРАТИЯ.МГМалик ГумеровНе нужно чушь нести , Веед ! У Госплана нет таких полномочий !!! И он закладывал только то что заложено в проектах и защищено !!! Простой кран на воду было не получить на объект , если она не сидит в "госплане" ! Вот у тебя проект , ты строишь дом (или др.) , в проекте все подсчитано - сколько и чего ! Едешь в министерство или ведомство = защищаещь каждую позицию - вот проект , вот позиции , столько нужно чтобы ввести объект ! ДОКАЗАЛ = госплан включил в список на обеспечение !!! ------------------ Если похитили то что заложено в госплане = значит кто-то не введет объект в эксплуатацию ! Больше брать было ниоткуда ! За наличку нельзя было купить !!! ...МГМалик Гумеров✩✩✩✩✩ВВВиктория ВикторияПри сегодняшней олигархо-криминальной системе коррупцию победить нельзя....ВладленИли такАнаньев АндрейВопрос в корне неверен. Не "можно ли в России победить коррупцию", а "можно ли в принципе победить коррупцию". И ответ - нет. Исключения, конечно, бывают, как в Сингапуре, хотя я что-то слабо верю в 100% отсутствие такого явления в отдельно взятой стране. Пример того, что "нет" - Америка. Там даже существует институт лоббизма, что по факту является узаконенной коррупцией.Александр Воронцова сколько "заработали" на пандемии кланы голиковых и христенко и приближенные ко власти из выделенных из бюджета миллиардов????!!!!.....а вы о какой то победе!...смешно....и грустно...Ананьев АндрейВы серьёзно?! А вы сами видели то "заработанное" бабло? Или все как обычно - "одна бабка сказала"? Есть у меня знакомый, вот он "принципиально" не пошел делать прививку только потому, что "да они там все в правительстве на этом руки нагрели, я что, буду их спонсировать"? Иными словами - идиот. И сколько таких еще?Strannik WeidСовершенно точно. В Америке просто переименовали коррупционеров лоббиста. А в Сингапуре коррупция такж же существует. Человек слаб перед искушением. Основная масса здешних критиканов, орет лишь потому, что они в силу ограниченности не имеют возможности брать в таких количествах. Поставь их на «хлебную» должность тоже будут брать.Strannik WeidСколько? Можете назвать суммы? Можете доказать, что заработали незаконно?Strannik WeidКонечно видел, даже щупал. Как в фильме «Гараж»Серж ПрологовНе... ни "одна бабка сказала"... Нажрался до одурения и по-пьяни померещилось... Это как раз то о чем речь ведем: "Можешь доказать свой высер - обвиняемые сядут. Не можешь - пшел нахуй туннель на Сахалин строить..."ВладленТак у нас она является основой путинской вертикали власти!!!Андрей КалугинУ нас пол страны в кремлёвские бухгалтера и кассиров метят. А некоторые как бы и на кассе сидят. Всё подсчитали.Сергей Полосова "при Сталине" за такие заявления к стенке ставили. По решению "тройки". Без права обжалования.Алeкc Ярмаркa МaстеровПобедить коррупцию , преступность , наркоманию или проституцию невозможно , но можно вести повседневную системную борьбу с этими пороками , чтобы снизить их до минимума . Во все времена и при всех правителях всё это дерьмо было , но уровень , к примеру , при Сталине и при Ельцине несопоставимый . Об абсолютной победе не может быть и речи . Если кто знает хоть одну домохозяйку , которая раз и навсегда "победила" пыль - сообщите , мне такая нужна ! ))Владимир СергеевКак в Италии победили мафию ... очень просто ... ввели Закон о полной конфискации имущества не только у обвиняемого но и у всех его РОДСТВЕННИКОВ включая малолетних детей и двою-троюродных родственников.ed_nikМафию не победили ) Посмотрите фильм Жмурки и все поймете )Владимир СергеевЯ привел пример Иальянской Коза Ностры.. у нас ??? конечно НЕТ НЕ победилиStrannik WeidВ Италии коррупцию победили? Не подскажите за что там одного из бывших руководителей страны по суду привлекали?Strannik WeidКоза Нострадамус этотне совсем коррупция. Точнее совсем не коррупция. И существует она до сих пор. Лишь расширяя свои территории. Этот слой населения более оперативен, чем любой государственный аппарат. Меняется быстрее, реагирует моментально на все изменения в жизни.Владимир СергеевМафия - это и есть коррупция .. И если у нас воры будут отвечать своими семьями и др. родственниками. они десять раз подумаютStrannik WeidВыучите историю мафии, сравните с нашей коррупцией и может быть поймете, в чем разницаВладленА когда у нас привлекут???Strannik WeidКого и за что? У Вас есть на кого то документы? То почему до сих пор не в СК? Вы случайно не обиженный подельник?Александр ИвановПолностью коррупцию победить во всем мире победить нельзя, но можно резко ограничить!!ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Можно! Только при полной смене--власти и законодательства и чистке от разной швали на местах. И то--потребуется время, и немалое, чтобы очиститься от этой швали и с полной конфискацией наворованного.. Я лично этого--точно не увижу. Но уверена--что однажды найдётся личность--которая даст пинок в зад в нужном направлении. И дело сдвинется с мёртвой точки. Слишком всё далеко зашло. Только кардинальные меры и нужны. Пока ещё бюджет полностью не раздали на подачки для покупки рождаемости нездорового поколения и прочие бесполезные траты, которые оплачивают налогоплательщики. А на что у нас ещё нет налога? А?Адольф ПешковНе согласен с тем, что потребуется много времени. Всё можно начать в ближайшем СЕНТЯБРЕ. на выборах. И не политическая воля власти нужна на сей раз, а воля граждан России. Нам дан шанс всё сменить в течение довольно короткого времени. Наше счастье в том, что нет необходимости ни экспроприации, ни раскулачивания, а просто изменить финансовые потоки от не убитой ещё экономики. Перекрыть источник!!. Для этого полностью разделить государство и частника. Деньги для коррупции появляются только при воровстве бюджета и при импортных закупках. Цифровая экономика позволяет полностью контролировать финансовые потоки в банковской системе. Источником денежных средств считать только: з.п, дивидеды, проценты по вкладам. И учёт доходов и расходов.Анфиса ИвановаУтопия.Strannik WeidА какая нужна власть? Подскажите. Например когда коммунисты были у власти коррупция в том или ином виде существовала, при чем на разных уровнях общества, при Ельцине расцвела пышным цветом, сейчас ее пытаются зажать, но люди то хотят благ здесь и сейчас. И сами как раньше несут деньги. И лишь в сетях стонут в комментах о коррупции. Что же Вы подразумеваете о бесполезных тратах? Бесполезных для кого? Лично для Вас? А миллионам это необходимо. Как быть?Любовь Ивановна БаеваНаверное, мы не дождёмся, когда у нас не будет коррупции. Так как 1) рыба гниёт с головы (пример - Васильева, которая прибрала к рукам приличную сумму у государства, прекрасно процветает. И таких примеров мы видим очень много) 2) За какую-то курицу или корову, или за украденный кошелёк (например, грабёж) человек может получить срок в несколько лет, а вот за украденные миллиарды либо условно, либо небольшой срок, причём, без конфискации!!! Ну отсидел, зато обеспечил своё будущее, детей и внуков на много поколений. И все это видят, пример для подражания. Люди-то не слепые, тоже хотят хорошо пожить, а почему верхам можно, а тем кто пониже нельзя. Причём всё это совершают те, кто во власти.Strannik WeidМожете документально показать что и сколько прибрала и на этом именно процветает Васильева? Уверены, что без конфискации? Вы приговоры читаете или лишь слухами пользуетесь? Конфисковывать, изымают, возвращают. Сложно вернуть те деньги, что осели заграницей. Те страны не отдают деньги. Ведь сейчас ситуация интересная: украл свалил и орешь о борьбе с режимом. А граждане ещё и защищают его, ещё и на митинги за им наворованные деньги выходят. Парадокс однако.Любовь Ивановна БаеваВ народе говорят - Сталина не хватает.alexanderКоррупцию полностью победить не возможно, но свисти до минимума можно. Нужен то всего лишь такой человек, как Сталин.Strannik WeidОткрою тайну при Сталине она тоже была. Есть нынче много материалов в сетях рассекреченных нынчеВладленА может не такой как обнуленный???Сергей ПолосовМОЖНО! Для этого нужно реализовать принцип: Одно заявление одна "посадка". Вот пиздануло "нечто": "...прибрала к рукам приличную сумму у государства..." - докажи! Проверили... ДОКАЗАТЕЛЬНО - разоблаченный "присел", голословно - присел пиздосранец... Извините состоялся суд, суд рассмотрел все "азы", "буки" вплоть до "омеги". Кто дает право какому-то быдлу сомневаться в решении суда?ВДвалерий двойнишниковСталина хочу...а вы?Strannik WeidЕсть такой сайт в инстаграмме ФПБК постоянно публикует материалы о посадках. При чем доходит до смешного: в одном из городков за год трёх мэров закрыли. И дело здесь не в системе а в ментальности которую мы очень хорошо хапнули в 90—е. Плюс все эти вопли отсвободе и прочем.;Серж Прологовпшел нахуй!Сергей ПолосовВ ментальности. А давай раскроем что мы понимаем под ЭТОЙ ментальностью? ИМХО нужно вспомнить "принца Флоризеля". Сцену на пароходе. Да? - Сегодня замечательная погода; - -Вчера погода была значительно хуже! - - В Англии всегда погода лучше чем во Франции! - У нас, сегодня, РАЗГОВОРЫ "о коррупции" заменили разговоры о погоде. Когда говорить не о чем - говорят о коррупции Ты сам-то веришь в то, что за 12 месяцев можно замкнуть ТРОИХ мэров, даже маленького, городишки? Каждый квартал по мэру? Чушь!Strannik WeidПоверь закрыли трёх подряд. Допрос третьего сам смотрел ролик. )))Сергей ПолосовНЕ поверю. ПОЧТИ "фонд борьбы с коррупцией"... Чрезмерно претенциозное название "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА..." "Медуза"... Не понять кто во главе с криминальным погонялом "квадрат"...Strannik WeidЭто совсем другая организация. Зайдите почитайте. Они лишь в инстаграмме информацию выкладывают. Они не обвиняют как фбк.Серж ПрологовДа ладно "другая организация". Откровенно говоря, во всем многобессмыслии законов принятых Государственной Думой не хватает Закона запрещающего несанкционированное (самовольное) использование отсылок к государственности. "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА борьбы с коррупцией"... Да НИКАКАЯ ОНА НЕ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ" и совсем, даже, не "программа". Очередная дурилка a-la насральновщина.Сергей ПолосовНу... "информацию выкладывают"... Ты-ж ДОЛЖЕН понимать, что одну и ту же информацию можно выложить по-разному: "за что заплатят".Strannik WeidА у Вас видать ограниченный контент? Информацию всегда есть возможность проверить. Ведь если в заборе дырка а сверху написано «пи…да» это не значит что это так.Сергей ПолосовНу как "ограниченый"... ВСЁ, что Яндекс выдал по запросу...Strannik WeidВсе эти поисковики как то больше заточены на окраинскую погань. Толком ничего просто Такменев найдёшь.Серж ПрологовВо всяком случае упомянутая "Федеральная программа борьбы с коррупцией", к единому комплексу мер и мероприятий, проводимого из Федерального центра в масштабе Российской Федерации, никакого отношения не имеет.Сергей ПолосовИ что ты можешь предложить со своей стороны?Петр ТроеглазовВешать...на площади....Юрий БакулинМожно попробовать расстреливать по одному в день тех, кто не может доказать происхождение хотя бы десятой доли своих доходов. Не будет результата - расстреливать по два и так далее. Не будет желающих приводить приговор в исполнение, то я согласен работать без выходных и даже со своим оружием, чтобы остальные спали спокойно.Strannik WeidВ Китае расстреливают по 20 человек порой и что?Юрий БакулинНо на 20 человек меньше же становилось...Strannik WeidА на их место другие 20 пришли и что? Ничего.Галина ВандышеваСрочно ввести расстрел за казнокрадство и коррупцию.Если руководство страны не хочет брать под свою ответственность расстрельную статью, срочно провести референдум. Народ возьмет ответствие за расстрел таких сволочей.Они ведь изменники и страны и народа. Только РАССТРЕЛ.!!!!!Strannik WeidТогда нужно дальше идти. Сажать тех кто суёт деньги гаишникам, клеркам, и прочим на нижнем уровне. При этом прекращать жаловаться, а вот я не успел справку сделать. Ведь зачастую так и происходит: сроки вышли мы спохватились бежим в контору и пытаемся сунуть деньги клерку. А человек слаб до халявных денег. Вот Вам и старт коррупции.АКАлександр КравченкоВ два счёта. Для начала крышу ликвидировать.Вячеслав НецветаевПри этой власти- НИКОГДА!1!Strannik WeidА при какой можно? При Союзе была, при Ельцине процветала просто.Александр ПудовкинНужна государственная воля, а не разговоры о необходимости борьбы с клррупциейGooDwinОткуда ей взяться? Если Кремль сажает тех, кто реально борется с коррупцией?Strannik WeidЭто кто реально борется с коррупцией? Неужели легка анальный? Тот кто не выиграл ни одного суда? Тот кто, а это уже доказано, по заказу поднимал волну хайпа. Вы бы ему вопросы задали на какие деньги он официальный безработный жил столь не безбедно. Сравните рабочего потерявшего работу и его.ВладленПо большому секрету. А Вы случайно не слышали. Кто у нас несменяемый глава государства???Вспомните основной лозунг на всех оппозиционных выступлениях!!!ВладленОснову путинской вертикали власти. Сформулировать можно примерно так. " За поддержку обогащайтесь, но не забывайте делиться"!!!Сергей ФедотовПока с коррупцией у нас борются сами коррупционеры, победить её невозможно.Ананьев АндрейЭто точно про навального))Сергей ФедотовАга. Причём этих навальных в правительстве и Госдуме сотни. И всё борются с коррупцией. В свободное от коррупции время.Ананьев АндрейХочу еще раз спросить: вы сами видели, как воруют? Ловили за руку? Если ловили, почему не написали заявление в полицию? Или "моя хата с краю"?Strannik WeidПока наши люди не перестанут совать бабло всем и вся. Когда то проводил опрос: человек нарушил явно ПДД и есть три варианта решения вопроса: 1 оплатить штраф через кассу. 2. Дать денег гайцу. 3 позвонить кому-нибудь наверх. Отгадайте какой вариант набрал больше всего голосов.Strannik WeidНе написал потому что, а вдруг завтра сам встану на это место))))GGможно . только как в китае вышку. и на хер расстрелять......Комментировать
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