Темой очередного урока «Разговоры о важном» стали достижения России

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. В понедельник, 27 ноября, на традиционном уроке «Разговоры о важном» российским студентам и школьникам рассказали о достижениях страны в различных областях жизни деятельности человека.
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