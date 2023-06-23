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Американский профессор Петро заявил, что Россия и Украина неразрывно связаны и «обречены» быть друзьями

Американский профессор Петро заявил, что Россия и Украина неразрывно связаны и «обречены» быть друзьями

Профессор Николай Петро из университета Род-Айленда в рамках беседы с журналистами выразил мнение, что Украина "обречена" быть другом России, несмотря на текущий конфликт между странами.

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