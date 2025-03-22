Боевой привет Путину: Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит оказывать помощь РФ в проведении СВО Специальная военная операция РФ на Украине является демонстрацией силы и патриотизма народа России.
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Боевой привет Путину: Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит оказывать помощь РФ в проведении СВО Специальная военная операция РФ на Украине является демонстрацией силы и патриотизма народа России.
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