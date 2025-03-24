В Киеве обсуждают новые ограничения в правах для невоюющих мужчин

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Вопрос возможного ограничения прав для мужчин, не участвующих в боевых действиях, прокомментировал начальник штаба 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко, известный под позывным Ролло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии