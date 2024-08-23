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Бои в Курской области: промежуточные итоги и прогнозы

Бои в Курской области: промежуточные итоги и прогнозы

Масштабные боевые действия в Курской области, которые начались после открытого вторжения в нее ВСУ, продолжаются уже больше двух недель, и по истечении этого срока можно сделать определенные промежуточные выводы и прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации.

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