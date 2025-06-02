Тарифная история — практика и теория. Разрыв между доходностью для РЖД угля и остальных грузов немного сократился

В последнее время в СМИ активно дискутируется вопрос о тарифах на перевозки каменного угля. А этот вопрос «потянул» за собой и обсуждение более общего вопроса — о роли принципа ценовой дискриминации и вытекающей из него дифференциации железнодорожных грузовых тарифов.