Тарифная история — практика и теория. Разрыв между доходностью для РЖД угля и остальных грузов немного сократился

В последнее время в СМИ активно дискутируется вопрос о тарифах на перевозки каменного угля. А этот вопрос «потянул» за собой и обсуждение более общего вопроса — о роли принципа ценовой дискриминации и вытекающей из него дифференциации железнодорожных грузовых тарифов.
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