Жена Сергея Жукова дала первый комментарий после рождения сына

Сергей Жуков и Регина Бурд тщательно скрывали грядущее пополнение в семье. Слухи о том, что супруга артиста беременна, ходили уже давно, однако они рассекретили это лишь после того, как у них родился сын.
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