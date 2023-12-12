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Дорожное радио

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Жена Сергея Жукова дала первый комментарий после рождения сына

Жена Сергея Жукова дала первый комментарий после рождения сына

Сергей Жуков и Регина Бурд тщательно скрывали грядущее пополнение в семье. Слухи о том, что супруга артиста беременна, ходили уже давно, однако они рассекретили это лишь после того, как у них родился сын.

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