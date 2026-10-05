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Совет по дому

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Беру 2 кг капусты и 350 грамм фарша: сытные вареники с двойной капустой на заварном тесте. Сочные и ароматные

Беру 2 кг капусты и 350 грамм фарша: сытные вареники с двойной капустой на заварном тесте. Сочные и ароматные

Вареники с капустой – это одно из тех домашних блюд, вкус которых знаком с детства и неизменно собирает за столом всю семью.

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