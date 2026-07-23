ВС России поразили цех по производству деталей для дронов ВСУ в Одессе

Российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в Одессе, поразив цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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