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ИА Регнум

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ВС России поразили цех по производству деталей для дронов ВСУ в Одессе

ВС России поразили цех по производству деталей для дронов ВСУ в Одессе

Российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в Одессе, поразив цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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