В Архангельске осудят мужчину, который нашел наркотики на улице

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по отношению к архангелогородцу.Известно, что в мае 2024 года во время прогулки с собакой в районе Исакогорки мужчина обнаружил свёрток с наркотиками.
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