Трамп предложил России помощь по пневмонии в Иркутской области

Власти Шелеховского района, Иркутской области, отказались от предложения помощи президента США Дональда Трампа по поводу вспышки пневмонии.
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