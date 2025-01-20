В Новосибирске автобус несколько раз врезался в иномарку

Автобус несколько раз врезался в другой автомобиль, сообщает Om1 Новосибирск.Хозяйка транспортного средства, чьи слова приводит издание, рассказала, что супруг ехал в крайней правой полосе, когда автобус резко вывернул и попытался его объехать.
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