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Неадекватный красноярец попытался зарезать прохожего возле детской площадки

Неадекватный красноярец попытался зарезать прохожего возле детской площадки

Подозреваемый, вооруженный двумя кухонными ножами, специально выжидал жертву на детской площадке. Затем, когда на тротуар рядом с площадкой вышел мужчина, разговаривавший по телефону — на него беспричинно набросился фигурант.

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