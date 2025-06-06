Неадекватный красноярец попытался зарезать прохожего возле детской площадки

Подозреваемый, вооруженный двумя кухонными ножами, специально выжидал жертву на детской площадке. Затем, когда на тротуар рядом с площадкой вышел мужчина, разговаривавший по телефону — на него беспричинно набросился фигурант.
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