За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой

Зимнее контрнаступление несет колоссальные риски для личного состава ВСУ @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Евгений Поздняков Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену не прекращать контрнаступление ВСУ даже предстоящей зимой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии