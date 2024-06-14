Московская биржа советует узнать о возможности вывода валюты через брокера после введения американских санкций против некоторых российских компаний

Несколько российских брокеров временно ограничили возможность снятия иностранной валюты со счетов своих клиентов после того, как Министерство финансов США ввело санкции против ряда компаний на Московской фондовой бирже.
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