Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября в направлении Московского региона летело 493 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS Вэнс заявил, что ...
- Супер-Эль-Ниньо м...
- Госдума рассмотри...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым