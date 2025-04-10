Прогноз погоды в Крыму на 10 апреля 🌧 В Симферополе +8 и снег В Севастополе +9 и небольшой дождь В Евпатории +9 и небольшой дождь В Черноморском +9 и небольшой дождь В Джанкое +10 и небольшой дождь В Ялте +8 и небольшой дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +8 и небольшой дождь В Армянске +8 и дождь со снегом В Красноперекопске +9 и дождь со снегом В Бахчисарае +8 и снег В Феодосии +9 и небольшой дождь В Судаке +8 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.