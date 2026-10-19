Экстренную посадку совершит в Омске самолет S7. По данным СМИ, из-за технической неисправности экипаж самолета, следовавшего из Новосибирска в Махачкалу, принял решение сесть здесь.
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