Новая спецвыплата появилась в Казахстане

В рамках реализации поручения главы государства для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года внедрена специальная социальная выплата.
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