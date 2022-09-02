«Мощный и активный» тайфун «Хинамнор» придет в Хабаровский край на следующей неделе

«Глубокий, мощный и активный» тайфун «Хинамнор» накроет Хабаровский край с 6 по 8 сентября. Ожидается ветер большой силы, срывающий крыши и деревья, сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.