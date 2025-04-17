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Раскрыты новые данные о штурме удерживаемого ВСУ монастыря в Курской области

Бойцы российской группировки войск «Север» 16 апреля ворвались на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), и заняли большую часть обители.

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