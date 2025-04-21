Житель Смоленщины попал в список обмена военнопленными России и Украины

Уроженец Смоленской области и более 240 его соратников, в том числе нуждающихся в медпомощи, пока находятся в соседней Белоруссии Кирилла Варнаева 23 лет из Смоленской области включили в список обмена военнопленными России и Украины - крупнейшего с начала специальной военной операции.
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