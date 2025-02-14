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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лам о матче «Байера» с «Баварией»: «Если он не победит, чемпионат окончен. Мне бы хотелось, чтобы чемпионская гонка оставалась захватывающей до конца»

– В Бундеслиге «Бавария» опережает «Байер» на восемь очков перед решающим матчем. Тренер «Байера» Хаби Алонсо – ваш бывший партнер по команде.

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