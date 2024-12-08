Театр абсурда
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Театр абсурда

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Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Что мне ещё интересно?! Когда рубль начал сдавать позиции и посыпался вниз, каждую неделю дешевел по отношению к доллару, дошёл уже до 115 (!), помните, как веселились либерасты и предвещали ему скорый крах? Вновь вернулись к разговорам о деревянном составе.

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