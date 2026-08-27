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Иностранцы о поступке юных соперников фигуриста Лазарева: большой урок европейским политикам

Иностранцы о поступке юных соперников фигуриста Лазарева: большой урок европейским политикам

Иностранцы о поступке юных соперников фигуриста Лазарева: большой урок европейским политикам Жест новозеландца Ли Яньхао и японца Даийи Эбихары в отношении россиянина вызвал заметный отклик среди иностранных пользователей соцсетей.

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Комментарии
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И
Искандер
Nikolia Vovchenko
Фото
Мыкола, щоб ти знав. У секты &quot;Свидетели Жирика Предсказамуса&quot; СИНИЙ ФЛАГ С ЖЁЛТЫМИ БУКВАМИ без жёлтого поля внизу.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Искандер
Мыкола, щоб ти знав. У секты &amp;quot;Свидетели Жирика Предсказамуса&amp;quot; СИНИЙ ФЛАГ С ЖЁЛТЫМИ БУКВАМИ без жёлтого поля внизу.
Фашистик, а ты полистай больше в интернете, там не только этот флажок есть
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4 н.
И
Искандер
Nikolia Vovchenko
Фашистик, а ты полистай больше в интернете, там не только этот флажок есть
Мыкола, это даунам-бандерлогам всё равно, какой хернёй на всех своих &quot;майданах&quot; махать. Что апельсинами, что картонками, что портретами &quot;ХЕРоев&quot;-киборгов, что красно-говёнными портянками &quot;правосеков&quot;. На то они и дети мартышек. А у ЛДПР официальный ФЛАГ - один.
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4 н.