Иностранцы о поступке юных соперников фигуриста Лазарева: большой урок европейским политикам

Мыкола, щоб ти знав. У секты "Свидетели Жирика Предсказамуса" СИНИЙ ФЛАГ С ЖЁЛТЫМИ БУКВАМИ без жёлтого поля внизу.

Фашистик, а ты полистай больше в интернете, там не только этот флажок есть

Мыкола, щоб ти знав. У секты &quot;Свидетели Жирика Предсказамуса&quot; СИНИЙ ФЛАГ С ЖЁЛТЫМИ БУКВАМИ без жёлтого поля внизу.

И

Искандер

Nikolia Vovchenko Фашистик, а ты полистай больше в интернете, там не только этот флажок есть

Мыкола, это даунам-бандерлогам всё равно, какой хернёй на всех своих "майданах" махать. Что апельсинами, что картонками, что портретами "ХЕРоев"-киборгов, что красно-говёнными портянками "правосеков". На то они и дети мартышек. А у ЛДПР официальный ФЛАГ - один.