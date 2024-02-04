Спама стало меньше, а фишинга больше. Фильтры работают, но опасность сохраняется

«Яндекс 360» сообщает о значительном снижении количества спама в электронной почте за пять лет«Яндекс 360», платформа для создания виртуального рабочего пространства, сообщила о значительном снижении объема спама в электронной почте за последние пять лет, причем существенное снижение наблюдалось в 2023 году.