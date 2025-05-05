«Принимать и любить себя – это, в первую очередь, следить за своим здоровьем»: Анна Семенович о ее системе постройнения

«Красивейший и потрясающий город. Прогулялась по вечернему Кремлю. Боже мой, как это было красиво! Даже немного всем тут завидую, что вы тут живете» — восхищение вызвала столица Татарстана у певицы, актрисы, телерадиоведущей и мастера спорта международного класса по фигурному катанию Анны Семенович.