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Нефть Brent подорожала до 94,5 долларов за баррель

Нефть Brent подорожала до 94,5 долларов за баррель

Дисконт между сортами BRENT и URALS составляет 8-15 долларов за баррель. Основные площадки торговли нефтью — международные биржи NYMEX и ICE, а также региональные, такие как СПбМТСБ и SGX.

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