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Русский Днепропетровск

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Арест «Профессора Молчанова» на Шпицбергене: произвол Осло или ловушка для Северного флота со стратегическими последствиями

Арест «Профессора Молчанова» на Шпицбергене: произвол Осло или ловушка для Северного флота со стратегическими последствиями

Сергей Ищенко 4 сентября 2026 г., 17:56   В НАТО обвиняют нас в подготовке десанта на норвежский архипелаг.

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