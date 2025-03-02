Эксперт оценил позицию европейских политиков по Украине

БАКУ, 3 мар – РИА Новости. Европейские политики продолжат препятствовать мирной инициативе американского президента Дональда Трампа по Украине, они будут делать все, чтобы война продолжалась, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
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